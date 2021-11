Estátuas Vivas regressam amanhã às ruas do Funchal

Depois do sucesso da primeira edição, o 'Madeira Street Arts Festival 2021' está de volta ao Funchal, nomeadamente à Rua Dr. Fernão de Ornelas e Avenida Arriaga, emprestando-lhes um novo colorido, esta sexta-feira e sábado (dias 5 e 6 de Novembro).

Nesta edição turistas e residentes poderão rever algumas 'caras conhecidas' - como é o caso da carismática 'Cartoonette', que escapou-se da banda desenhada para o mundo real - algumas novidades, tais como 'O Beijo', campeã mundial em 2019 (distinguida no 'World Living Statue Champion').

Felizmente as apresentações de estátuas vivas por artistas madeirenses já são uma realidade, "muito graças ao trabalho de workshops/criação desenvolvido pelo Festival em edições anteriores", conforme destaca a organização em nota de imprensa. Assim, parte desse trabalho será apresentado, pelo Teatro Bolo do Caco com três estátuas vivas: 'In Vino Veritas uma Estátua Viva' em bronze, que representa a figura de dois Vilhões, um da cidade e outro do campo, em interação com elementos ligados ao Vinho Madeira; 'A Bordadeira', uma criação original de Cristiana Nunes, numa homenagem artística à bordadeira madeirense; uma adaptação da estátua 'In Vino Veritas'.

Um dos pontos altos do festival, está agendado para o dia 6 de Novembro, às 16 horas, com a estreia da estátua viva alusiva ao Grupo Folclórico da Casa do Povo da Camacha. Este trabalho é o resultado de um workshop intensivo com a marca 'Madeira Street Arts Festival', uma criação orientada pela formadora Ita Branco em conjunto com elementos do Grupo Folclórico e do Grupo de Teatro da Casa do Povo da Camacha.

Com adereços criados de raíz, esta estátua inspirada em técnicas de construção de 'cosplays', terá resultado plástico cartunesco. Uma estreia que irá contar com a actuação em simultâneo do respetivo grupo folclórico e que promete "surpreender todos os transeuntes".

As outras artes de rua não serão esquecidas, que o diga 'O Homem dos Sete Instrumentos', 'O Saltimbanco', 'O Street Dancer', 'O Fakir', 'O Músico', 'A Malabarista', 'A Pintora' e até 'O Palhaço'. Todas estas estátuas serão apresentadas pela primeira vez ao público, numa homenagem às Artes de Rua.

O Teatro também será lembrado e logo, da forma "mais doce", 'O Casal de Chocolate' apresenta-se com a sua imitação quase perfeita de chocolate, um par que é cómico e romântico ao mesmo tempo.