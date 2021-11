Biblioteca Municipal do Funchal em intercâmbio com Bibliotecárias Polacas

"A Biblioteca Municipal do Funchal acolherá um grupo de cinco bibliotecárias polacas, originárias da cidade de Lubliniec, que vêm à Madeira ao abrigo de um programa de intercâmbio europeu". A informação foi avançada esta manhã pela Câmara Municipal do Funchal, através do Departamento de Economia e Cultura, que aponta a visita para 15 a 19 de Novembro.

"As visitantes selecionaram, como instituição de acolhimento, a biblioteca tutelada por esta autarquia, de modo a inteirarem-se da sua metodologia de trabalho e atividades desenvolvidas ao longo do ano, assim como partilharem com os colegas funchalenses a sua própria experiência nesta área", acrescenta.

E continua: "Nesta visita ao Funchal, foi preparado um extenso programa que inclui atividades a realizar na Biblioteca Municipal do Funchal, complementadas com visitas a outras bibliotecas da Região e a diversos museus da capital madeirense, sobretudo os tutelados pela Câmara Municipal do Funchal."

De acordo com a nota, "no último dia da sua estadia a comitiva polaca, liderada por Joanna Chapska, será recebida nos Paços do Concelho pelo executivo camarário, a quem será servido um Madeira de Honra, pelas 12h15", conclui.