Rússia vai enviar observadores às eleições municipais e regionais na Venezuela

A Rússia vai enviar observadores às eleições municipais e regionais de 21 deste mês na Venezuela, anunciou esta segunda-feira o chefe da diplomacia russa, Serguei Lavrov.

"Estamos dispostos a prestar toda a assistência necessária à organização [das eleições] aos nossos amigos [venezuelanos] e vamos enviar os nossos observadores", afirmou Lavrov numa conferência de imprensa, em Moscovo, ladeado pelo seu homólogo da Venezuela, Félix Plasencia.

O ministro dos Negócios Estrangeiros russo acrescentou que os respetivos convites de Caracas, a propósito do envio de missões de observadores, foram enviados também à União Europeia (UE) e às Nações Unidas.

"Esperamos que sejam aceites", referiu Lavrov, que destacou os "contactos estreitos" entre Moscovo e Caracas em todos os âmbitos e anunciou novas oportunidades para os estudantes venezuelanos na Rússia.

Nas mesmas declarações, Lavrov criticou as sanções internacionais unilaterais impostas contra a Venezuela e defendeu a continuidade da coordenação dos contactos com Caracas nas diferentes plataformas internacionais.

Os dois representantes diplomáticos também reiteraram o seu apoio ao multilateralismo e ao trabalho conjunto nas agências das Nações Unidas.

Por seu lado, Plasencia sublinhou que Caracas está "confiante" e "preparada" para um novo encontro entre representantes do Governo do Presidente Nicolás Maduro e da oposição.

"Já tivemos três encontros. [...] Um quarto está pendente, que esperamos que seja realizado em breve", disse Plasencia.

O ministro venezuelano garantiu que o diálogo com a oposição "está a correr bem" graças aos esforços de mediação do Presidente do México, Andrés Manuel López Obrador, e ao apoio da Federação Russa.

"Temos o apoio da Federação Russa. Muito obrigado por isso também", disse.

"Continuaremos a apoiar os esforços para continuar o diálogo nacional, tendo em conta, sobretudo, os desenvolvimentos positivos", disse, por sua vez, Lavrov.

As próximas eleições regionais e municipais venezuelanas estão marcadas para 21 deste mês e nelas serão votados 3.082 eleitos que exercerão funções em 335 municípios, 23 estados e no Distrito Capital (Caracas).

As eleições regionais e municipais na Venezuela registam tradicionalmente uma alta abstenção.

Segundo o Conselho Nacional Eleitoral da Venezuela (CNE), foram apresentadas 70.244 candidaturas.

A Venezuela, país que conta com uma significativa comunidade de portugueses e de lusodescendentes, tem uma população de 33.192.835 cidadãos, dos quais 21.159.846 estão registados no sistema eleitoral.