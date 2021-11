Banda Municipal de Santana realiza concerto em honra de Santa Cecília padroeira dos músicos

A Banda Municipal de Santana realiza um concerto em honra da padroeira dos músicos - Santa Cecília -, a ter lugar na Igreja Paroquial de Santana, no próximo domingo, 21 de Novembro pelas 12h15.

Em nota enviada à comunicação social, a banda avança que o concerto eucarístico promete trazer novidades para o panorama filarmónico da Região.

Serão executadas, pelos 35 músicos da Banda Municipal de Santana e sob a batuta do Maestro Álvaro Jesus, marchas de procissão solenes e outras composições litúrgicas, que convidam a um momento de reflexão e de paz interior.

O solista convidado para este concerto é Elvis Sousa, que pertence a uma próspera geração de saxofonistas em Portugal.

"Solista e professor, é exímio nas áreas do Jazz e Clássico"

Foi o único saxofonista português a conseguir, a única vaga, no programa de Mestrado do Conservatório Nacional Superior de Música e Dança de Paris, uma instituição musical de referência em todo o mundo. Anteriormente, estudou na escola superior de artes e espectáculo do Porto, finalizando com nota máxima na disciplina de saxofone e tendo também realizado uma pós-graduação em saxofone performance, no conservatório de Versalhes. Conta com mais de dez prémios em concursos nacionais e internacionais em Itália, França, Países baixos, Brasil e Portugal.

Estreou diversos concertos como o concerto para saxofone e orquestra de Anne Victorino d' Almeida, com a colaboração da Orquestra Clássica da Madeira. Foi músico convidado pela IRCAM - Instituto de Pesquisa e Coordenação de Música e Acústica, em Paris, no centro Georges Pompidou, para o desenvolvimento e criação de música contemporânea, em colaboração com vários compositores. Detém o Mestrado em Ensino da Música na Universidade Católica Portuguesa.