Câmara Municipal de Santa Cruz decide manter IMI na taxa mínima

A autarquia de Santa Cruz vai realizar a segunda reunião camarária do actual mandato esta quinta-feira, 4 de Novembro.

Em nota, a Câmara Municipal dá conta que da agenda consta o pacote fiscal para o ano de 2022: "A autarquia decidiu manter o IMI na taxa mínima e o IMI familiar, mantendo assim uma das bandeiras iniciadas em 2013. Uma opção tomada dado o impacto positivo que estas medias têm nos orçamentos familiares"

No pacote fiscal, foi ainda decidida a manutenção da Derrama em 1,5%, para empresas com lucro tributável superior aos 150 mil euros, e a devolução de 20% do IRS aos munícipes.

Para o presidente da Câmara Municipal, Filipe Sousa, este é um pacote fiscal "justo, social e que não compromete a operacionalidade da Câmara".