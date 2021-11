A Madeira Optics ajuda a escolher a lupa perfeita para si

Para escolher uma lupa é importante que o utilizador identifique a sua necessidade para que saiba qual a mais indicada para si. Poderá haver diversos motivos para adquirir uma lupa: falta de vista ou vista cansada; para o estudo detalhado de pequenos objetos ou ainda para trabalho minucioso.

Para além disto, caso seja para utilizar no trabalho, o utilizador terá de compreender quais são as ferramentas que terá ao seu alcance. Por exemplo, terá de ver se o local onde trabalha tem luz necessária ou se necessita de uma lupa com luz LED embutida e, neste caso a Madeira Optics poderá apresentar-lhe a lupa Levenhuk Zeno Multi ML17. Trata-se de uma lupa de mesa composta por três lupas com ampliações diferentes, contendo um suporte flexível e uma iluminação com seis luzes LED embutidas.

Na hora de escolher, outro fator decisivo é o de perceber a distância de trabalho, ou seja, a distância a que está do objeto, pois se no seu trabalho for necessário o uso de outras ferramentas, uma lupa com longa distância será uma mais-valia.

O utilizador, se preferir, pode optar por uma lupa que coloca na sua cabeça, incluindo também uma iluminação LED, iluminando a sua área de trabalho ou de estudo. Um exemplo é a Levenhuk Zeno Vizor H7 que é caraterizada por ser confortável e útil para consertar equipamentos técnicos, trabalhar com jóias e mecanismos de relógios. É ótima para utilizar, mesmo em condições de muito pouca luz.

Para aqueles utilizadores que precisam de uma ajuda extra na leitura por falta de vista ou simplesmente por ter a vista mais cansada, a Madeira Optics dispõe de diversas lupas de mão como a Levenhuk Zeno Read ZR18. É perfeita para estudantes, professores ou bibliotecários para ler, folhear revistas ou contemplar detalhes de imagens.

É evidente que a lente de uma lupa para que seja perfeita teria de ser leve e de possuir um diâmetro grande, o que lhe proporcionava uma ampla área de visualização. Consequentemente, teria uma grande ampliação e oferecia uma imagem clara e nítida, sem distorções. Contudo, é muito complicado incorporar todas estas funcionalidades numa unidade, pois é opticamente impossível.

O poder de ampliação de uma lente depende da sua distância focal, enquanto o seu comprimento focal depende da curvatura: quanto maior for a curvatura da lente, maior será a sua potência. Porém, quando há uma maior curvatura, a distorção da imagem tende a aumentar. Por isso e como podemos perceber, não podemos incorporar tudo numa única lente, uma vez que o resultado não seria perfeito em todos os níveis. Posto isto, concluímos que é errado pensar que podemos comprar uma lupa que satisfaça os requisitos todos e que desempenhe diversas funções simultaneamente. Qualquer lupa que você compre deve ser uma ferramenta que se ajuste ao ambiente e ao trabalho em que será utilizada.

Na Madeira Optics o utilizador poderá encontrar uma vasta gama de lupas, desde lupas de mesa, de mão ou até para utilizar na cabeça. Teremos todo o gosto em aconselhar qual a lupa mais indicada, consoante as suas necessidades e objetivos.

