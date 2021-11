Governo Regional emite nota de pesar pelo falecimento de Frederik Willem de Klerk

Em nota enviada à comunicação social, o gabinete da presidência do Governo Regional da Madeira refere que "foi com pesar" que o executivo madeirense tomou conhecimento do falecimento do antigo Presidente da África do Sul, Frederik Willem de Klerk.

Frederik Willem de Klerk foi o último presidente da República Sul-Africana no período do apartheid, e foi das mais importantes personalidades a participar na transição para a democracia naquele país.

Uma figura incontornável da História Universal que recebeu, com Nelson Mandela, o Prémio Nobel da Paz, em 1993, ao garantir o fim pacífico do regime do Apartheid e, ao lançar as bases para uma África do Sul democrática.

O Governo Regional da Madeira endereça aos familiares e amigos as sentidas condolências.