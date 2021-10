Espaço do Artesão acolhe concerto da Banda Municipal da Ribeira Brava

A Banda Municipal da Ribeira Brava dá concerto, este sábado, 30 de Outubro, às 18 horas, no Espaço do Artesão, no Campanário, informa a autarquia em nota à imprensa.

O espectáculo surge no âmbito da exposição dedicada à Banda Recreio Musical Ribeira-bravense, que está patente neste espaço cultural.

A ideia é complementar a exposição sobre uma das antigas bandas da Ribeira Brava, fundada em 1963, com uma actuação ao vivo, no terraço do Espaço do Artesão, de forma a manter viva a memória de outros tempos.

Uma das apostas de Ricardo Nascimento para este mandato é a dinamização cultural do concelho através de projectos diferenciadores que potenciem o comércio local e atraiam visitantes às várias localidades da Ribeira Brava. Câmara da Ribeira Brava

Jorge Santos, vice-presidente da Autarquia, com o pelouro da Cultura, diz que o objectivo do concerto é "dar mais visibilidade a esta instalação através de um ‘sunset’ musical".

A exposição surgiu por ocasião do Dia Mundial da Música, celebrado a 1 de Outubro, e é composta por instrumentos musicais e outros objectos pertencentes à antiga banda filarmónica, como pautas musicais, fotos, agendas, um carimbo, um livro de recibos, um registo dos sócios, uma bandeira e uma farda da banda.

Este património cultural do Município está patente ao público até 8 de Novembro, de segunda a sexta-feira, entre as 9 e as 17 horas, e aos sábados, das 10 às 18 horas, de forma gratuita.