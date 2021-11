Alunos de Ciência Política da E.S. Francisco Franco assistem a plenários da ALRAM

Esta semana, duas turmas de Ciência Política do 12.º ano da Escola Secundária de Francisco Franco (12.º 15 e 12.º 16, do curso de Ciências Socioeconómicas), estiveram presentes na Assembleia Legislativa da Madeira (ALRAM) para assistirem a sessões do plenário, concretamente às reuniões plenárias número 13 e 14, de 9 e 10 de Novembro.

Os cerca de 50 alunos do 12.º ano assistiram a uma Sessão de debate na Assembleia Regional, com o objectivo de poderem constatar, na prática, a utilização e aplicação das técnicas inerentes ao discurso argumentativo e práxis política.

Se para as mais jovens gerações hoje a política é tida como uma actividade desinteressante, vista como qualquer coisa distante, geradora de desconfiança, desagradável, 'obscura', onde impera o secretismo e até a corrupção, então uma disciplina como a Ciência Política, ministrada no ensino secundário, pode ajudar a desmistificar alguns destes preconceitos ou visão deturpada na/da opinião pública. É importante os jovens estarem atentos ao que se passa e participarem na discussão (e resolução) dos problemas da comunidade onde vivem. Escola Secundária de Francisco Franco

A escola explica que a disciplina "não propõe o início de uma qualquer carreira política, mas atendendo ao seu carácter introdutório, visa simplesmente a formação para o exercício da cidadania e o alargamento dos conhecimentos – e de competências nos jovens e no seu leque de opções para prosseguimento de estudos – numa relevante área do conhecimento, a do estudo dos fenómenos políticos (e seus reflexos nas sociedades) produzidos pelas diferentes formas de manifestação do Poder, quer a nível regional, nacional ou internacional."

Os temas estudados vão desde as funções e poderes do Estado, as eleições, as diferentes ideologias políticas, o grau de participação dos cidadãos na vida política, finanças públicas, políticas públicas, as instituições políticas nacionais e internacionais, guerra e paz, simplificando, um conjunto alargado de matérias estudadas pelos vulgarmente apelidados “politicólogos”.