Campanha “Conto Contigo” dinamizado pelo Banco de Afetos da Francisco Franco

"O Banco de Afetos da Escola Secundária de Francisco Franco vai dinamizar junto da comunidade educativa, entre 8 e 12 de Novembro de 2021, a II Edição do Projeto 'Conto Contigo', uma Campanha de Recolha de Bens alimentares para a Cáritas Diocesana do Funchal", anuncia a instituição de ensino.

Referindo que "a Cáritas Diocesana do Funchal na impossibilidade de implementar, estas Campanhas de Recolha de Alimentos nas superfícies comerciais, lança a II Edição Projeto 'Conto Contigo', que visa o envolvimento da sociedade civil e em particular das escolas, na recolha de alimentos, onde se apela a cada elemento da comunidade educativa, que doe um bem alimentício, no período compreendido entre os dias de 8 a 12 de Novembro, nas campanhas implementadas nas suas respetivas escolas".

O cartaz da campanha. Foto-montagem DR

Citando novamente a Cáritas Diocesana do Funchal, lembra a escola que "no atual contexto marcado pelas diversas contrariedades e decisões repentinas que pautam o dia a dia da sociedade, acrescem novas exigências, ao compromisso de prestar apoio social às famílias fragilizadas na região, tendo vindo a sentir-se um aumento crescente no número de pedidos de ajuda alimentar, o que reflete a atual recessão socioeconómica provocada por esta pandemia".

É desse modo que, "em 2020, este projeto contou com a participação de 65 escolas que no seu conjunto angariaram um total de 10.491 bens alimentares e beneficiou aproximadamente 365 famílias madeirenses. Com o pequeno contributo de todos, podemos ajudar a minimizar as carências económicas e sociais de muitas famílias", insta.