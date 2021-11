CDU quer ver "justas e legitimas reivindicações" dos funchalenses integradas no Orçamento Municipal

A CDU prossegue com as iniciativas de contacto com a população na cidade do Funchal para apelar à união dos funchalenses "em torno das justas e legitimas reivindicações, agora que está em preparação o Plano e Orçamento da Câmara Municipal para 2022".

Junto ao Largo do Município, a deputada municipal, Herlanda Amado, denunciou "as imensas desigualdades vividas pelas populações do Funchal", questões sociais que no seu ver "contribuem e pesam na perda da qualidade de vida dos muitos que habitam no Funchal".

A CDU tem dado voz ao protesto, seja através da mobilização das populações em torno de reivindicações ou com a apresentação de propostas que, certamente, iriam contribuir para a melhoria das condições de vida de milhares de funchalenses. Na hora em que se prepara um dos documentos estruturais e fundamentais para o próximo ano, o Plano e Orçamento da Autarquia, é importante que seja exigido o cumprimento das muitas promessas feitas há muitos anos, bem como as que foram sendo feitas ao longo da mais recente campanha eleitoral.

A CDU considera que o orçamento municipal será "o momento ideal para ver se realmente os compromissos serão ou não realmente cumpridos" por parte do novo executivo.