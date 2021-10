Se Marcelo marcar eleições para mais tarde "mostra que quis ajudar" PSD e um candidato

O presidente do PSD e recandidato ao cargo defendeu hoje que a data que o Presidente da República escolher para legislativas vai revelar se "quis dar uma ajuda" ao PSD "e, neste caso, mais a um candidato", Paulo Rangel.

Em entrevista à SIC, na véspera da audiência dos partidos em Belém, Rui Rio apontou 09 de janeiro como a "primeira data" possível para eleições e o dia 16 do mesmo mês como uma data ainda aceitável.

"Se, ao arrepio do que sempre disse, atirar com as eleições para o fim de janeiro, para fevereiro... O meu potencial adversário quer fim de fevereiro. Se não for no princípio, eu tenho razão e as desconfianças fazem sentido", afirmou.

Esta semana, o presidente do PSD já tinha considerado "muito estranho" que o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, tenha recebido em audiência Paulo Rangel, dizendo que se o encontro serviu para falar de prazos eleitorais "não é minimamente aceitável.

Hoje, questionado se mantém as críticas, afirmou que, "no momento em que o senhor Presidente da República marcar as datas, vai-se perceber se o que o PSD tem medo é ou não verdade".

"Se cumprir o que vem dizendo desde o início, as eleições serão logo no início de janeiro para termos orçamento o mais depressa possível e não desperdiçarmos fundos do PRR", afirmou.

Se, pelo contrário, as eleições forem marcadas para mais tarde, Rio considera que "fica evidente que o Presidente da República quis dar uma ajuda ao seu partido e, neste caso, até mais a um candidato".

"Embora não dê ajuda nenhuma, acho que todos os portugueses devem colocar o interesse nacional em primeiro lugar", afirmou.

Na quinta-feira, Paulo Rangel defendeu que as eleições se devem realizar em 20 ou 27 de fevereiro.

Rui Rio e Paulo Rangel são, por enquanto, os dois candidatos anunciados às eleições diretas no PSD marcadas para 04 de dezembro.