Delegação de Sharjah vai marcar presença na Web Summit em Lisboa

O secretário de Estado da Internacionalização, Eurico Brilhante dias, avançou hoje à Lusa que haverá uma delegação dos Emirados e do emirado de Sharjah na Web Summit, cimeira tecnológica que arranca no início de novembro em Lisboa.

Eurico Brilhante Dias falava no dia da inauguração frente ao Pavilhão de Portugal na Expo 2020 Dubai de uma peça de arte urbana, intitulada 'Pinguins de Magalhães', feita com material reciclável pelo artista português Bordalo II, em homenagem ao navegador português Fernão de Magalhães, e em que houve atuações dos Pauliteiros de Miranda do Douro e um momento musical com guitarrista Luísa Amaro, acompanhada do músico Gonçalo Lopes.

"Tivemos responsáveis das Nações Unidas, do Vaticano, já agora, e do emirado de Sharjah, que estiveram connosco" a assistir, disse o governante, quando questionado pela Lusa sobre o tema.

Sharjah "é um emirado com quem temos vindo a colaborar também na dimensão económica", referiu Eurico Brilhante Dias.

"Aliás, estava aqui o responsável que vai levar uma delegação dos Emirados e do emirado de Sharjah à Web Summit já daqui a 10 dias e, portanto, estamos a procurar intercambiar, a apresentar a nossa cultura, o nosso património", quer numa dimensão mais moderna, quer noutra mais ligada às tradições portuguesas, "mas aproveitando para lançar uma agenda económica robusta e que deixe uma marca para futuro, que é esse o nosso objetivo", rematou o secretário de Estado da Internacionalização.

A Web Summit arranca no dia 02 de novembro em Lisboa e volta a ser presencial, depois de no ano passado ter sido 'online' devido à pandemia de covid-19.