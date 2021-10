Bilhetes esgotados para o concerto de Halloween do Conservatório

O Coro Juvenil do Conservatório – Escola Profissional das Artes da Madeira, Eng.º Luiz Peter Clode leva a palco este sábado, 30 de Outubro, o concerto 'Halloween Voices' no Salão Nobre da Assembleia Legislativa da Madeira.

O programa musical é dedicado à temática da noite em causa - o Halloween - ou Dia das Bruxas como é conhecido em Portugal. O coro apresentará um repertório preparado propositadamente para esta ocasião, sob a orientação da maestrina Zélia Gomes. Entre as várias canções da exibição estarão 'Smooth criminal' e 'Thriller', ambas interpretadas pelo célebre Michael Jackson, 'Frozen', de Madonna, e 'I’m in Love with a Monster', do famoso filme da Sony Pictures Animation, Hotel Transylvania 2.

Irão juntar-se ao Coro Juvenil os Combos dos Cursos Livres em Artes do Conservatório, com direcção artística dos professores e músicos Rodolfo Cró e Ricardo Dias, contribuindo assim para uma maior animação e dinamismo tímbrico.

O espectáculo terá início pelas 21 horas, os bilhetes já estão esgotados.