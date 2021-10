CMF distingue trabalhos sobre temática da igualdade de género

A Câmara Municipal do Funchal (CMF) assinala o dia Municipal para a Igualdade através de uma semana de actividades que culminou, esta sexta-feira, 29 de Outubro, com a divulgação dos trabalhos vencedores da 6. ª edição do concurso de vídeo –‘Caminhando para a Igualdade’ e da 7 ª edição do Prémio Municipal Maria Aurora.

A cerimónia decorreu, hoje, no Salão Nobre da Câmara Municipal do Funchal e contou com a presença da vereadora Margarida Pocinho.

Na ocasião, Margarida Pocinho disse ser "um dia importante", contudo entende que não "deveria ser assinalável". A vereadora considera que "a igualdade de género deveria ser encarada com muita naturalidade", porque "somos todos pessoas, sejamos nós do sexo feminino ou do sexo masculino ou de outras orientações sexuais”.

“O sexo é fisiológico e é diferente e é para ser respeitado. O género é cultural e ao assumir um determinado género aí é que se colocam os problemas. Nós muitas vezes não aceitamos que uma pessoa tenha um género, uma identidade que não é aquela que a sociedade espera e portanto esta questão da igualdade de género seja ela mais fisiológica ou cultural é uma questão muito importante que deve ser respeitada”, vincou, alertando para as consequências negativas da discriminação.

A vereadora acredita que "um dia a sociedade não vai precisar de lembrar constantemente a igualdade de género", e principalmente que "a igualdade de oportunidades, é uma questão a respeitar".

“Nós temos na nossa sociedade mundial, a maioria dos cargos ocupado pelo género masculino. Ainda há um percurso a fazer para todos desejarmos a igualdade de oportunidades", alerta.

Margarida Pocinho entende ainda que "a educação faz toda a diferença para mudar mentalidades". “É na infância que devemos trabalhar para desfazer estes mitos”, sublinha.

A 7.ª edição do Prémio Municipal Igualdade de Género Maria Aurora teve dois vencedores sendo o cheque de 3 mil euros repartido pelos dois. Já o vencedor do concurso da 6.ª edição de vídeo foi premiado com um cheque no valor de 500 euros.