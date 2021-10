Vinho Madeira em destaque na capital portuguesa

O Instituto do Vinho, do Bordado e do Artesanato da Madeira (IVBAM), em articulação com a Associação de Escanções de Portugal, desenvolveu em Lisboa, na última semana, uma série de acções educativas sobre o Vinho Madeira.

As acções, destinadas a sommeliers, barmens, chefes de sala e alunos de escolas de hotelaria, tiveram como principal objectivo dotar os profissionais do canal HORECA que trabalham na capital portuguesa, de um conjunto de conhecimentos sobre o Vinho Madeira que lhes permita assegurar um serviço de qualidade e uma comunicação mais eficaz com o cliente no que aos Vinhos Madeira diz respeito.

Este conjunto de acções incluiu a realização de três masterclasses de Vinho Madeira exclusivamente dedicados aos profissionais, tendo sido orientados por Rubina Vieira, responsável pelo gabinete de acções educativas do IVBAM.

A complementar a acção das masterclass foi também feita uma apresentação dos Vinhos Madeira aos consumidores finais, num evento denominado ‘Wine Outside The Box’, que decorreu no restaurante Bonapartit, onde o Vinho Madeira foi um dos anfitriões da noite.

No total destas acções foram envolvidos 50 profissionais e mais de 60 consumidores finais, a quem foram dados a provar vinhos das empresas HM Borges, Justino´s Madeira Wines, Henriques & Henriques, Pereira D´Oliveira, Madeira Wine Company e Vinhos Barbeito (Madeira).

“Este tipo de acções direccionadas a profissionais do canal HORECA português assume uma particular relevância, não só pela aposta focada num grupo capaz de influenciar o aumento do consumo de Vinho Madeira, como pelo facto do próprio mercado português evidenciar, cada vez mais, interesse no Vinho Madeira, tendo registado um aumento de 74% em termos de quantidade (litros) e de 171% em valor, no que se refere à comercialização deste Vinho, comparando períodos homólogos do primeiro semestre de 2020 com 2021”, explica Paula Jardim Duarte, presidente do IVBAM.

A acção promocional enquadra-se no Plano Promocional do Vinho Madeira, sendo co-financiado a 85% no âmbito do ‘Programa Operacional Regional da Madeira 2014-2020’ e o restante suportado pelo Orçamento Regional.