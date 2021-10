Pavilhão Gimnodesportivo da Ponta do Sol recebe 1.ª Concentração 'Atlântida' da ATMM

A Associação de Ténis de Mesa da Madeira, realiza no próximo domingo, 24 de Outubro, a 1.ª Concentração 'Atlântida', no Pavilhão Gimnodesportivo da Ponta do Sol.

A concentração, destina-se a atletas do escalão de Sub-19. Estarão em acção cinco dezenas de atletas, distribuídos pela competição masculina e feminina. Este será o segundo momento de competição para os atletas desta categoria, depois da participação no Torneio de Abertura, realizado a 25 de Setembro.

O programa do evento contempla no total noventa partidas oficiais, em regime de grupo concentrado, iniciando-se a competição pelas 09 horas, estando a cerimónia de entrega de prémios prevista para as 13h15.

Os atletas Eduarda Aguiar (AD Caramanchão) e Afonso Melim (AD Galomar) são os primeiros cabeças de série da competição, numa prova que se prevê muito disputada e competitiva.

O grupo de atletas presentes representará a ACM Madeira, AD Caramanchão, ADC Ponta do Pargo, AD Galomar, CD 1º de Maio, CD Escola B+S de Santa Cruz, CD São Roque, CS Marítimo, CTM Ponta do Sol e CTM Santa Teresinha.