Nuno Batista reúne-se com Associação de Indústria, Comércio e Turismo do Porto Santo

O presidente da Câmara Municipal do Porto Santo, Nuno Batista, realizou, esta sexta-feira, 29 de Outubro, a primeira reunião de trabalho com a direcção da Associação de Indústria, Comércio e Turismo do Porto Santo (AICTPS).

O encontro serviu para a apresentação de cumprimentos desta Associação ao novo presidente da autarquia.

Em nota enviada à comunicação social, a Câmara Municipal do Porto Santo destaca que o encontro resultou na apresentação do plano de actividades da AICTPS e demonstração de disponibilidade por parte da mesma para trabalhar em parceria com o município.