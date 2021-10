Casa da Serra acolheu celebrações do Porto Santo como Reserva da Biosfera

A Casa da Serra acolheu as celebrações do 1.º aniversário da ilha do Porto Santo como reserva da Biosfera, por forma a enaltecer os valores patrimoniais do Porto Santo.

O presidente da Câmara Municipal do Porto Santo vincou que "passou a existir um compromisso de desenvolvimento do nosso território, de uma forma sustentada, integrando as vertentes económica, ambiental e social, sempre orientado para um futuro melhor", e que "se outros o reconhecem, é preciso também que cada um de nós, porto-santenses, se orgulhe desta terra e faça parte deste projecto. Estamos apenas a dar os primeiros passos, mas temos de seguir em frente".

"Temos um rumo traçado no plano de acção estratégico, para os próximos anos, com acções estruturadas no eixo das actividades sociais, económicas e culturais; da conservação da natureza; da participação social; das alterações climáticas; e na própria imagem e identidade da Reserva", frisou Nuno Batista.

O autarca fez questão ainda de frisar o papel importante que o Governo Regional tem tido em todo este processo, bem como enalteceu o trabalho realizado por toda a equipa da Câmara Municipal e da professora Susana Fontinha, por ser a responsável e "mãe " da Reservada Biosfera do Porto Santo.