Pedro Fino reuniu-se com Nuno Batista no Porto Santo

Aproveitando a passagem pelo Porto Santo, no âmbito da conferência 'Porto Santo 600 anos: Energia e Sustentabilidade', organizada pela Ordem dos Engenheiros, o secretário regional de Equipamentos e Infraestruturas, Pedro Fino, reuniu-se com o novo presidente da Câmara Municipal local, Nuno Batista, para debater vários assuntos relacionados com a ilha, no âmbito da intervenção da Secretaria Regional de Equipamentos e Infraestruturas.

Sendo assim, foram vários os temas abordados, desde os investimentos que estão a ser feitos em várias áreas, nomeadamente pela Empresa de Electricidade da Madeira no Porto Santo, os que se perspectivam em termos da habitação, bem como o levantamento das necessidades nesta área e noutras, como em termos de infraestruturas rodoviárias.

Nesta reunião, foi feito ainda um ponto de situação em relação a obras que irão para o terreno entre o final deste ano e o primeiro semestre de 2022. Os trabalhos no Centro da Juventude do Porto Santo - Beneficiação e Conservação deverão arrancar ainda este ano, bem como a prospecção geotécnica para a construção da Unidade Local de Saúde do Porto Santo. Sobre esta matéria, Pedro Fino avançou ao actual autarca porto-santense que o concurso para a obra desta nova unidade de saúde será lançado no primeiro semestre do próximo ano.