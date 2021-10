Porto Santo Golfe regista máximo de participantes com 281 jogadores

O Porto Santo Golfe recebeu este sábado, 23 de Outubro, o torneio da Associação Nacional de Seniores, partida que contou com 281 participantes.

De acordo com o Porto Santo Golfe: "Nunca tantos jogadores tinham jogado em simultâneo no percurso desenhado pelo mítico jogador espanhol Severiano Ballesteros".

O tornei de sábado entra, assim, para a "história do Porto Santo Golfe, da ilha e do negócio turístico do golfe madeirense", vinca.

A partida contou com 281 jogadores, dos quais 213 jogadores nórdicos, na sua maioria dinamarqueses, e 58 jogadores da Associação Nacional de Seniores de Golfe.

Entre os participantes, o Porto Santo Golfe destaca a presença de João de Deus Pinheiro, ex-Comissário e ex-Ministro do Governo de Portugal e Carlos Costa, ex-governador do Banco de Portugal que fez um hole-in-one no buraco nove, um par três com 158 metros. Assim como dois turistas que partiram da ilha da Madeira, no ferry Lobo Marinho e oito jogadores porto-santenses.