Porto Santo realizou primeira reunião camarária pública

Decorreu, esta sexta-feira, a primeira reunião pública camarária porto-santense, no auditório da Câmara Municipal do Porto Santo.

Nuno Batista, presidente da autarquia, disse que a reunião “decorreu bastante bem, com participação de muitos munícipes". "É isso mesmo que pretendemos, pois as pessoas devem ir às reuniões para exporem os seus problemas e poderem ajudar nas suas resoluções”, referiu.

O autarca disse ainda que os porto-santenses têm um problema para tentar resolver nos próximos anos, que é transferências de verbas do Estado. "Alertei para o facto no tempo da campanha eleitoral que não podemos continuar com esta grande diferença que existe, sendo que, somos o município da Madeira, que menos transferência recebe. Não queremos, no entanto, que os outros recebam menos, mas que seja feita justiça", frisou.

Já Miguel Brito, do PS Porto Santo, salientou que a reunião foi exemplo de "uma democracia aberta e plena, havendo por parte do executivo abertura para acolher algumas das propostas da oposição”.

Por parte do PS, houve duas propostas apresentadas, uma delas está relacionada com as reuniões públicas para serem transmitidas através dos meios audiovisuais. "Notamos que há uma abertura por parte do executivo, mas houver orçamento para tal, acreditamos que esta chegará ao máximo de munícipes, de forma a que se sintam mais integrados no município”.

A outra proposta do PS Porto Santo está relacionada com a nomeação de um membro especializado na área social para participar na estratégia regional contra a pobreza e exclusão social, que será aberta à discussão, a partir do 11 de Novembro, com vista a ter em conta as especificidades da população residente no Porto Santo.

Luís Bettencourt, do UNE – Uma Nova Esperança, apresentou uma proposta relacionada com a juventude, com vista a apoiar projectos de especialidade e de arquitetura para os jovens entre os 18 e os 30 anos. A proposta foi aprovada pelo UNE e PS, mas reprovada pelo PSD-CDS-PP.