Embaixadora da África do Sul interessada em estreitar laços económicos e culturais

O Representante da República para a Região Autónoma da Madeira, Juiz Conselheiro Ireneu Cabral Barreto, recebeu hoje em audiência no Palácio de São Lourenço a Embaixadora da República da África do Sul, Mmamokwena Gaoretelelwe, que foi acompanhada pelo recém nomeado cônsul daquele país na Região Autónoma da Madeira, Gonçalo dos Santos.

No decurso deste encontro, além da apresentação formal do novo cônsul, foram abordados diversos assuntos de interesse comum, como a importância do contributo da comunidade madeirense residente na África do Sul no desenvolvimento daquele país, a cooperação existente com a Região Autónoma a diversos níveis, com destaque para o Ensino superior, e a situação geopolítica na África austral em geral.

A Embaixadora da África do Sul reiterou a intenção de contribuir para estreitar os laços económicos e culturais entre o seu país e a Região Autónoma, e revelou que, com esse objetivo, deverá regressar à Região durante o corrente ano.