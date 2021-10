Muitas nuvens devem ‘pintar’ os céus da Região esta quinta-feira

Esta quinta-feira, o céu poderá apresentar-se com períodos de muita nebulosidade, na Madeira.

Embora a chuva prevista para os próximos dez dias seja pouca, para esta quinta-feira o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) aponta períodos de chuva ou aguaceiros, mais frequentes nas vertentes norte e terras altas.

Para os próximos dias, há previsão de períodos de chuva ou aguaceiros pontualmente moderados em todo o arquipélago no início da próxima semana, sobretudo nos dias 25 e 26 de Outubro.

Temperatura continua a baixar

Desde ontem que a temperatura do ar começou a baixar, sendo que a partir de hoje e nos próximos dias, nas zonas costeiras, deverá ser cerca de 3 ºC abaixo das temperaturas registadas na última semana. Nas regiões montanhosas a descida poderá ser superior a 6 ºC.

Ainda assim, para hoje estão previstos uns ‘amenos’ 27ºC de temperatura máxima para o Funchal e 25ºC para o Porto Santo. Mas mínimas deverão rondar os 21ºC e os 20ºC, respectivamente.

Quanto ao vento, deverá soprar fraco a moderado (10 a 30 km/h) de nordeste, temporariamente forte (até 40 km/h) nos extremos leste e oeste da ilha da Madeira.

Funchal com poucas nuvens

Na cidade do Funchal o céu deverá apresentar-se pouco nublado, aumentando de nebulosidade a partir do final da tarde, com possibilidade de ocorrência de períodos de chuva fraca ou chuviscos. O vento será fraco.

Quanto ao estado do mar, conte com ondas de nor-noroeste com 2 a 2,5 metros, na costa Norte; e ondas de sudoeste com 1 metro, na costa Sul. A temperatura da água do mar rondará os 23/24ºC.