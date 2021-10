Pescado descarregado na Região em Setembro aumenta 13% face a 2020

O volume de atum patudo descarregado nas lotas da Região atingiu em Setembro uma subida de 95,87% por comparação com o mesmo mês em 2020.

Os dados apurados pela Direcção Regional de Pescas, através dos serviços de lotas e entrepostos, revelam ainda que a seguir ao atum patudo o gaiado foi a espécie mais capturada, com 93,76%.

O chicharro, com mais 34,82%, a cavala mais 18,62% e outras espécies (peixe fino) com mais 79,08% surge logo a seguir. No total, o pescado descarregado em toda a Região regista uma subida de 13,07%.

Em termos de valor comercial, regista-se um aumento de 2,70%. Em Setembro de 2020 a facturação cifrou-se nos 12.043.154,92 euros, no mesmo mês de 2021 o valor apurado é de 12.368.490,58 euros.

Já quanto às descidas, o atum voador, com menos 53,19%, o peixe-espada, menos 12,22% e a lapa com menos 8.9% são as mais notadas.

O total de capturas descarregadas nas lotas no mês de Setembro de 2020 foi de 4.059.410,07 Kg e de 4.590.101,25 em 2021.

O secretário regional de Mar e Pescas lê os números com moderado optimismo, salientando que “a actividade económica só agora começa a ter alguma consistência”. Teófilo Cunha entende que “é preciso esperar mais algum tempo para se perceber se a pandemia nos irá permitir aumentar e consolidar alguns indicadores económicos, como é o caso das pescas”.