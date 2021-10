Director musical de orquestra belga orienta masterclass no Conservatório

Amanhã vai decorrer, no Conservatório – Escola Profissional das Artes da Madeira, uma masterclass de violino orientada por Michael Guttman, violinista, maestro e diretor musical de festivais de destaque em todo o mundo. Esta atividade decorrerá pelas 14h00 e é aberta aos alunos e docentes desta instituição.

Dando seguimento à parceria entre o Conservatório – Escola das Artes da Madeira e a Associação Notas e Sinfonias Atlânticas (ANSA) / Orquestra Clássica da Madeira (OCM), o Conservatório receberá Michael Guttman, violinista belga e diretor musical da Napa Valley Symphony e da Belgian Chamber Orchestra.

As masterclasses são importantes para os jovens alunos do Conservatório terem contacto com diferentes especialistas da sua área, ao longo do seu percurso académico, e receberem conselhos de artistas reconhecidos e com mais experiência. Esta masterclass, aberta a todos os alunos e professores desta instituição educativa, decorrerá do próximo dia 29 de outubro, sexta-feira, no Salão Nobre do edifício sede, cito à Avenida Luís de Camões n.º 1, entre as 14h00 e as 17h00.