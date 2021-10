Mano a Mano e Rita Redshoes brilharam no encerramento do ciclo de concertos do 'Parlamento Musical'

Os irmãos madeirenses Mano a Mano, dois dos mais importantes guitarristas do jazz em Portugal, e a já consagrada cantora, compositora e multi-instrumentista Rita Redshoes encerraram o ciclo de concertos 'Parlamento Musical', com um espetáculo onde o jazz e o pop se fundiram numa simbiose perfeita.

Os manos, Bruno e André Santos, mostraram, logo no início do espectáculo, que a música tradicional madeirense pode muito bem ser uma fonte de inspiração para o jazz, e foi assim com o primeiro tema 'Moriana'.

A mestria e a execução das guitarras eléctricas foram sentidas em temas originais do duo, como Guimarães (de André Santos) Cabo Verde, Rosa e a Flor do Amor (de Bruno Santos).

Rita Redshoes estreou-se no Salão Nobre da Assembleia Legislativa da Madeira com a canção 'Contigo é a Perde'r, que tem a participação de Camané, mas desta vez sem a voz do fadista. Do último álbum, lançado em Setembro deste ano, a cantora apresentou 'Rosa Flor' e recuperou temas, como 'Fé na Vida' e 'Rosa Flo'r, de colectâneas anteriores.

Os Mano a Mano usaram também a braguinha, instrumento mundialmente conhecido como Ukulele.

'Noites da Madeira' (de Max e Tony Amaral) e 'Mil Estrelas' (de Hélder Martins) foram duas canções escolhidas pelos irmãos madeirenses, para lembrar a Madeira de outrora onde o jazz era uma presença assídua nas noites e hotéis madeirenses.

O espectáculo fechou com a voz melodiosa de Rita Redshoes e com o clássico 'Moon River de Henry Mancini', recebendo fortes aplausos do público, maravilhado com a qualidade do concerto.

O ‘Parlamento Musical’ foi um ciclo de concertos composto por 11 espectáculos que pretendeu, em tempo de pandemia, continuar a promover a cultura musical, nos vários géneros, numa parceria com a RTP-Madeira, na sua divulgação.

Os dois últimos espectáculos vão ser transmitidos pela delegação regional Rádio e Televisão de Portugal em data a anunciar.