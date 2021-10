Orquestra Clássica e CMF promovem o 2.º Festival de Música Antiga do Funchal

A AOCM irá realizar, em coprodução com a Câmara Municipal do Funchal, o 2º Festival de Música Antiga do Funchal, entre os dias 27 de Outubro e 1 de Novembro.

MusAntiqFest21 compreenderá um conjunto de 4 concertos, apresentando obras musicais que abrangem vários séculos de música, desde o séc. XV até ao séc. XVIII

A abertura do Festival, a 27 de outubro, no Salão Nobre do Teatro Municipal Baltazar Dias, às 21.00, estará à responsabilidade do Funchal Baroque Ensemble com O Concerto Barroco dedicado principalmente ao género musical do concerto solístico, com obras musicais de J.F. Rebel, J.C. Schieferdecker, G.Ph. Telemann e A. Vivaldi. Estas obras caracterizam-se pela presença constante de alegres ritmos de dança, melodias fascinantes, harmonias surpreendentes e virtuosismos instrumentais, cujas capacidade de cativar o público as fizeram tornar obras-primas da literatura musical. Os solistas, de exceção, que se destacarão ao longo do concerto, serão o violinista Andrei Ladeichikov, a flautista de bisel Sara Faria e o fagotista Yurii Omelchuk, que interpretarão, respetivamente, no brilhante e célebre Concerto “O Verão” das 4 Estações de A. Vivaldi e no Concerto Duplo em Fá maior de Telemann para flauta e fagote.

No dia 29 de outubro, às 19h00, novamente no Salão Nobre do Teatro Municipal Baltazar Dias, ocorrerá a reposição do concerto de abertura, do dia 27, proposto pelo Funchal Baroque Ensemble.

O Museu de História Natural do Funchal, situado na Rua da Mouraria, nº. 31, será o palco do concerto do agrupamento De Palácio que se exibirá no Sábado, dia 30 de outubro, pelas 19h00, propondo uma viagem poético-musical com o título de A música nas cortes da Europa renascentista. Formado em 2013, e constituído por cantores e instrumentistas, o ensemble De Palacio contará, pela ocasião, com a presença de duas vozes de Soprano, duas vozes de Tenor, duas flautas, vihuela e percussão, com a direção musical da flautista Carla Abreu. Esta formação, tipicamente renascentista, com a temática unificadora do amor cortês, apresentará obras vocais e instrumentais de John Dowland, Claudio Monteverdi, Giulio Caccini, Giulio Mussi, Josquin des Prez Diego Ortiz, Pedro Escobar, Clément Janequin Tielman Susato e Francisco de La Torre.

O Festival encerra a 1 de novembro, às 18.00h, no Museu Henrique e Francisco Franco, com um concerto que conta com a participação da violinista espanhola Mariña Garcia-Bouso (Violino barroco) e o cravista italiano Giancarlo Mongelli.

O concerto apresentado por este duo, tendo por título Caprichos e extravagâncias do violino barroco, é dedicado exclusivamente a uma viagem musical através das mais importantes escolas violinísticas italianas de todo o período barroco, desde os exórdios da escola veneziana de Dario Castello (início séc. XVII) até o seu momento culminante com a escola virtuosística de Francesco Maria Veracini (meados séc. XVIII), passando pelas belezas das sonoridades das composições Arcangelo Corelli e Nicola Matteis (segunda metade de séc. XVII. O intento deste concerto é de apresentar uma homenagem a estes compositores e violinistas italianos que, com maestria e genialidade, deixaram uma enorme herança estilística, de invenção e de desenvolvimento técnico, para as futuras gerações de violinistas e compositores para violino. O programa prevê, além de Sonatas dos sobre citados autores, também uma Suite para cravo solo de G.F. Handel, cujo estilo musical foi fortemente influenciado pela escola musical italiana durante o período da sua formação como músico. O duo apresenta-se com uma abordagem interpretativa historicamente informada das obras propostas. O cravista Giancarlo Mongelli toca um cravo cópia de um cravo Blanchet de início séc. XVIII e a violinista Mariña Garcia-Bouso toca um violino barroco cópia de um violino Stradivarius de 1715, construído por Eduardo Gorr. As obras de Castello, Matteis e Corelli serão tocadas com um arco cópia de um modelo austríaco do séc. XVII e a Sonata de Veracini, com um arco cópia de um modelo Tartini.

A Direção artística do Festival está a cargo do cravista Giancarlo Mongelli.

Os bilhetes para os concerto dos dias 27 e 29 de outubro, no Teatro Baltazar Dias, terão um custo de 7 euros. Para estes concertos os associados da AOCM e os alunos do CEPAM terão entrada gratuita mediante disponibilidade de lugares.

As entradas para os outros três concertos são gratuitos, no entanto, e por uma questão do controlo da lotação das salas, os interessados terão de efetuar uma reserva através do site da AOCM: www.associacaoocm.com/agenda.