Banda Municipal de Machico assinala 125 anos com livro e nova orquestra juvenil

A Banda Municipal de Machico, fundada em 1 de novembro de 1896, comemora nesse dia o 125 anos de História, com várias actividades, entre as quais a criação de uma nova orquestra juvenil, mas a concretização de "um novo formato na sua organização, atendendo ainda às limitações e condicionantes em consequências de provocadas pela situação pandémica", anuncia o seu presidente Manuel Spínola.

Sobre o dia das comemorações, próxima segunda-feira, é referido que "a hora do hastear da bandeira será alterada para as 9h00 na sede da Banda – Casa da Música, acompanhada pela execução do Hino da Filarmónica, o qual dará lugar à execução da Marcha do 125.º Aniversário, da autoria do nosso músico e actual regente, Mário Santos, que está de parabéns pela composição da Marcha, que é sempre um momento de muita expetativa para os músicos neste particular".

E acrescenta: "Como é tradição o maestro/regente compõe a Marcha comemorativa do aniversário e, por vezes, pode ser proposto a músicos, que estejam habilitados para tal."

O programa dos 125 anos "complementa-se com o desfile pelas ruas da cidade, cumprimentando as entidades oficiais, religiosas e amigos, seguir-se-á o almoço comemorativo (com as restrições de segurança e distanciamento em vigor), culminada com a tomada de posse dos novos Corpos Socias eleitos para o Triénio 2021/2024", resume.

Refere a nota de imprensa que "estas comemorações, não são apenas um recordar do passado, mas sim e também, marcar a nossa presença na era contemporânea, aliada a todas a vicissitudes da conjuntura, em que vivemos".

Recordando que "Machico tem uma Instituição musical e cultural, ente as 10 mais antigas da Madeira, foi durante quase um século a única escola de música do Concelho, onde marcou largas centenas de jovens e adultos de diferentes gerações, para uma maior sensibilidade artística e formação musical, e um contribuo na educação e na formação das pessoas, para o exercício no seu dia a dia de boas práticas para a cidadania plena, de bons cidadãos", a direcção salienta que a Banda tem "uma longa história 1896/2021, recheada de altos e baixos momentos, como acontece a todos as instituições, muito próprio das dinâmicas da vida, que está a ser gravada em livro, que se encontra em fase de conclusão e será apresentado este ano, no plano previsto para as comemorações dos 125 anos da Banda Filarmónica", anuncia.

Relativamente aos projectos, anuncia "com muito orgulho" um novo projecto musical, "a criação da 'Nova Orquestra Juvenil de Machico' já em actividade com cerca de 25 crianças e jovens músicos orientados por três professores, que complementam o seu trabalho na escola de formação da Banda".

Assim, aponta, "verificamos a continuidade de adesão de jovens aprendizes, isto tudo graças ao trabalho desenvolvido, quer pela Direção Administrativa quer pela Direção Artística, em coordenação com a Escola de Formação da Banda". E acrescenta: "É de salientar que a nossa Banda tem no activo 44 músicos e são na sua maioria elementos que iniciaram a aprendizagem na Escola da Banda."

Mas há mais. "Ainda desenvolvemos novos géneros musicais e artísticos, tais como Tuna de Tocares e Cantares; Trupe de Carnaval; Marchas dos Santos Populares, e Gaiteiros da Banda, envolvemos aproximadamente cerca 275 pessoas nas nossas actividades", anuncia.

Através de intercâmbios culturais com outras filarmónicas, "adquirindo novos enriquecimentos socioculturais, e em particular para a nossa juventude", a Banda tem previsto para o ano de 2022 "concluir o Intercâmbio com a Filarmónica Vizelense do Concelho de Vizela, Distrito de Braga, que foi cancelado em 2020, causado pela pandemia Covid–19".

Deixa ainda agradecimentos ao Governo Regional, através das secretarias regionais de Turismo e Cultura e da Educação, Ciência e Tecnologia, "pelo apoio financeiro através do protocolo, para colmatar a falta ou ausência de serviços/actuações, em consequência do Covid–19, e o apoio através de contrato-programa para a primeira fase das gravações áudio dos nossos originais compostos pelos nossos maestros e músicos ao longo dos 125 anos de História. (foi gravada nos meses de Agosto e Setembro na nossa sede por técnicos de Machico e executada pelos músicos da Banda)", revela.

Também agradece ao "Município de Machico pelo protocolo na base do apoio continuo anual e na edição do livro dos 125 anos. Sem deixar de referir a Junta de Freguesia e a Casa do Povo", sem deixar de referir "um enorme agradecimento a todos os músicos, maestros, regentes, dirigentes e Corpos Socias, famílias, paróquias e empresas de Machico, quer no passado quer no presente, contribuíram para honrar a 'muy nobre' Banda Municipal de Machico".