Conservatório promove acção de divulgação das suas actividades no Caniço Shopping

O Núcleo do Caniço do Conservatório – Escola Profissional das Artes da Madeira, Eng.º Luiz Peter Clode, irá realizar uma acção de divulgação das suas actividades e oferta formativa, esta quarta-feira, 20 de Outubro, entre as 09h e as 11 horas, no Caniço Shopping.

A actividade contará com a participação de 12 turmas da Escola Básica do 1.º ciclo do Caniço (Vargem) que irão conhecer a maioria dos instrumentos leccionados neste núcleo do Conservatório. A acção de divulgação pretende, sobretudo, angariar novos alunos para o novo Núcleo do Caniço, com novas instalações desde Setembro.

Serão apresentados 12 instrumentos, pelos alunos do 3.º grau da turma do regime articulado do Núcleo do Caniço. Estão estipulados seis pontos, em diferentes lugares do centro comercial Caniço Shopping, onde em cada um serão apresentados instrumentos durante cinco a seis minutos. O circuito será feito em simultâneo para as 12 turmas confirmadas, divididas em seis grupos de alunos.

Distribuição dos pontos

Ponto 1 – guitarra e braguinha;

Ponto 2 – violino e violoncelo;

Ponto 3 – piano e contrabaixo;

Ponto 4 – trompete e trombone;

Ponto 5 – oboé e fagote;

Ponto 6 – percussão e saxofone.

O núcleo do Caniço funciona em novas instalações que contam com oito salas, onde são leccionados os seguintes instrumentos: bateria (percussão), braguinha, clarinete, contrabaixo, fagote, guitarra, oboé, piano, trompete, viola de arco, violino e violoncelo. A sua comunidade educativa é, actualmente, composta por 75 alunos, 19 docentes e dois funcionários.