'Monstros' do grupo B na Madeira

O Rally Madeira Legend, que tem início dentro de dois dias, levará à estrada alguns dos modelos míticos da modalidade. De entre estes, alguns dos que mais marcaram os adeptos e entusiastas foram aqueles do grupo B, afastados da competição no final de 1986 devido à sua grande potência, na altura puco consentânea com provas de estrada.

No grupo B correram várias marcas e modelos mas de entre estes houve alguns que deixaram marcas num público apaixonado. Nesse grupo de elite estão carros como o Audi Quattro S1 E2 ou o Lancia Delta S4, viaturas que estarão nas estradas madeirenses no final desta semana.

Como últimas evoluções adentro dos limites de homologação do grupo B, ambos estes modelos apresentam motores centrais, traseiro no caso do Lancia, dianteiro no Audi, tração integral e um peso muito próximo do mínimo regulamentar de 960 kg. O Delta S4 tem a particularidade de dispor de um duplo sistema de sobrealimentação no seu motor de 4 cilindros e pouco menos de 1.800 cc, enquanto o carro alemão dispõe de motor com cinco cilindros em linha com cerca de 2.200 cc.