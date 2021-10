"Este Orçamento era mau para a Madeira e para o país"

No rescaldo do 'chumbo' ao Orçamento de Estado 2022, a deputada do PSD-Madeira na Assembleia da República, Sara Madruga de Costa, diz que esta reprovação vai ao encontro daquilo que foi dito pelo PSD desde a primeira hora. "Este Orçamento de Estado era mau para a Madeira e para o país", diz.

Sara Madruga da Costa salienta que a proposta apresentada pelo Governo da República para o OE2022 era mau para a Região não só pelo já muito referido corte de 15 milhões de euros nas transferências do Estado, mas também por não clarificar o financiamento, já prometido, em 50% do novo hospital da Madeira, assim como "por ignorar por completo um conjunto de matérias que constavam do OE2021 e que "o Governo da República não executou".

É o caso da falta na regulamentação do Subsídio Social de Mobilidade, da ligação ferry e da remodelação das esquadras da PSP na Região, matérias que embora aprovadas não foram executadas no decorrer deste ano e que foram ignoradas na proposta de OE2022.

"Esta proposta de OE2022 é bastante insatisfatória por ignorar matérias propostas pelo PSD", acrescenta Sara Madruga da Costa, referindo que a decisão de reprovar a proposta reforça aquilo que os sociais-democratas têm vindo a dizer desde o princípio.