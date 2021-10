O sub-sistema que funciona e o sistema que falha

O senhor secretário regional da Saúde, Dr. Pedro Ramos, voltou a atirar-se ao Programa de Apoio às Pequenas Cirurgias da Câmara Municipal de Santa Cruz.

Na Assembleia Legislativa da Madeira, usou do palco para apelidar o programa de “sub-sistema da amizade”.

Ora esta posição vinda de um governante tem logo um problema que é o de saber qual o conceito de amizade de que fala o senhor secretário.

Se amigo é resolver os problemas das pessoas, sim somos amigos dos cidadãos que precisam de ajuda.

Se amigo é aquele conceito difuso do Governo Regional que já levou a mais de cinco centenas de nomeações políticas, vulgo tachos, depois da coligação com o CDS, então está completamente errado o senhor secretário da Saúde. Definitivamente, não partilhamos o mesmo conceito de amizade.

Da mesma forma, parece que não partilhamos o mesmo conceito de serviço à comunidade e da política como um serviço. Isto porque o Sistema Regional de Saúde, tutelado pelo Dr. Pedro Ramos, tem falhado com as pessoas que dele precisam. Só assim se explica que existam milhares de madeirenses em lista de espera, com a sua qualidade de vida comprometida e com problemas de saúde que se prolongam no tempo,

E foi a estas pessoas que o dito “sub-sistema da amizade em Santa Cruz” ajudou, retirando-as da lista de espera e permitindo que resolvessem o que o Governo Regional não resolveu durante décadas.

Ou seja, senhor secretário, enquanto que o sub-sistema de Santa Cruz funciona, o seu sistema falha. Seria bom que isto não acontecesse, mas acontece. E a prova do falhanço regional são as mais de 100 pessoas já apoiadas pelo Programa municipal de Apoio às Pequenas Cirurgias de Santa Cruz.

Mas o que eu gostaria mesmo, senhor secretário, é que me acompanhasse numa visita a estas pessoas, para ver, no terreno e fora da sua zona de conforto, os resultados do nosso programa. Ou então, para ter a coragem de dizer a estas pessoas que foram beneficiadas por um “sub-sistema da amizade” que V. Exa. não se cansa de criticar. Com certeza, que seria um excelente diálogo e uma boa lição.

Se ajudar mais de 100 pessoas a sair da lista de espera do Sistema Regional de Saúde é, para si, um ato criticável, então creio que teria muito a beneficiar ao falar com as pessoas que, hoje, e graças ao dito sub-sistema, conseguem viver com mais qualidade.

Pense nisso! Entretanto o convite segue dentro de momentos.