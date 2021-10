ISP mais baixo alivia subida dos preços dos combustíveis na Região

Já foi publicada, no Jornal Oficial da Região Autónoma da Madeira, a Portaria 668/2021 que determina a redução da taxa do Imposto sobre os Produtos Petrolíferos (ISP) em vigor na Região.

Tal como anunciou o presidente do Governo Regional na tarde desta quarta-feira, perante a escalada dos preços dos combustíveis que tem afectado praticamente toda a Europa, o Governo Regional decidiu baixar, a partir de segunda-feira, 4 cêntimos no preço da gasolina e 2 cêntimos no gasóleo, através da redução do ISP.

Esta redução procura compensar a subida do IVA nos combustíveis, compensando os consumidores através da redução do imposto inicial.

Na Região, a diminuição no ISP é o dobro da anunciada, pelo primeiro-ministro, para o território continental, e procura aliviar os efeitos do aumento substancial dos preços dos combustíveis numa economia que ainda está a sair da crise pandémica.

A Madeira tem, desde 2018, um diferencial nos preços dos combustíveis, que tem possibilitado que os madeirenses paguem valores mais baixos do que aqueles que são praticados, em média, no mercado liberalizado nacional.

A diferença entre os preços dos combustíveis na Região e o continente português têm sido, em média, de 0,067€/Lt. na gasolina (-4% face ao continente) e de 0,117€/Lt. no gasóleo (-7% face ao continente).

Com a redução agora implementada os madeirenses passam a pagar 0,107€/Lt. (-5,95%) na gasolina e de 0,137€/Lt. (-8,34%) no gasóleo.

O Governo Regional garante que continuar a monitorizar os preços dos combustíveis durante as próximas semanas, "no sentido de continuar a salvaguardar o diferencial face aos valores praticados no território continental e assegurar que os mesmos não constituem um entrave à recuperação das actividades económicas e da normal recuperação que, felizmente, a Madeira já vem encetando".