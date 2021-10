Alberto João Jardim foi agraciado com o Prémio Emanuel Rodrigues

Decorreu na tarde de hoje a cerimónia de entrega da primeira edição do Prémio Emanuel Rodrigues, galardão instituído pela Assembleia Legislativa da Madeira, cujo júri composto por Rubina Leal, Madalena Nunes e José Júlio Fernandes, escolheu como primeiro vencedor Alberto João Jardim.

O galardão tem como objectivo “distinguir cidadãos ou conjuntos de cidadãos que a título individual ou colectivo tenham efectuado trabalhos que valorizem e revelem a importância da Autonomia e identidade regional.” O presidente da Assembleia Legislativa da Madeira considera que hoje foi “um dia feliz para a Assembleia Regional, por ter cruzado dois nomes grandes da nossa Autonomia.”

José Manuel Rodrigues caracterizou o primeiro presidente do Parlamento Regional, Emanuel Rodrigues, como sendo alguém que “ajudou a edificar a arquitectura daquilo que viria a ser a Autonomia da Madeira”, e Alberto João Jardim como sendo “o obreiro, o construtor dessa Autonomia.”

Alberto João Jardim desde logo percebeu que a Autonomia só seria entendida pelos madeirenses se ela significasse uma melhoria da sua qualidade de vida, o que veio a acontecer. José Manuel Rodrigues, presidente da ALRAM



Para José Manuel Rodrigues, o Prémio entregue na tarde desta quinta-feira, no seu gabinete pessoal, na Assembleia Regional, é “inteiramente merecido, porque reconhece um trabalho de meio século ao serviço da Madeira.” Mais, é da opinião de que “Alberto João Jardim sacrificou a sua carreira política nacional, a que tinha todo o direito, para defender os interesses da Madeira e dos madeirenses” e que “devemos estar todos gratos por esse facto.”

O Prémio Emanuel Rodrigues é uma distinção anual, a ser entregue a 19 de Julho, no Dia da Assembleia Legislativa da Região Autónoma da Madeira. A 19 de Julho passado Alberto João Jardim estava de férias, pelo que a cerimónia de entrega do prémio foi adiada para esta quinta-feira, 21 de Outubro.

Alberto João Jardim agradeceu a “benignidade” que o júri teve para com a sua pessoa, e lembrou que “a Autonomia foi uma obra de todo o povo madeirense, dos que eram poder e dos que eram oposição.” O antigo presidente do Governo Regional exaltou que “o povo é que fez a Autonomia.” Falou com carinho de Emanuel Rodrigues, seu colega de liceu, universidade e vida militar e política: “É daqueles amigos que muito ajudou a fazer a Autonomia e que fica sempre na nossa memória, no nosso coração.”

Aproveitou o facto de estar no Parlamento Regional para endereçar uma palavra a José Manuel Rodrigues e aos deputados da Assembleia, para que “continuem a trabalhar para que o Parlamento seja a fortaleza mais inexpugnável para o povo madeirense.”

De acordo com o regulamento, ao vencedor do Prémio Emanuel Rodrigues é atribuído um prémio monetário no valor de 5 mil euros, sendo que Alberto João Jardim decidiu entregar esse valor a uma instituição à escolha do júri. O prémio foi atribuído ao Grupo Dançando com a Diferença, que marcou presença na cerimónia desta tarde. Alberto João Jardim agradeceu a escolha do júri “por terem dado o prémio pecuniário a uma instituição que tem feito um trabalho notável aqui na Madeira e que é, não só, um exemplo nacional, mas um exemplo internacional.”