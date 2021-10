Ireneu Barreto recebe Secretária de Estado dos Recursos Humanos e dos Antigos Combatentes

O Representante da República para a Região Autónoma da Madeira, Juiz Conselheiro Ireneu Cabral Barreto, recebeu esta quarta-feira, 20 de Outubro,, no Palácio de São Lourenço, a Secretária de Estado dos Recursos Humanos e dos Antigos Combatentes, professora doutora Catarina Sarmento e Castro.

Durante a audiência, a Secretária de Estado referiu a importância que atribui a esta deslocação à Região e, em particular, às visitas que efectuou às sedes regionais da Liga dos Combatentes e da Associação de Deficientes das Forças Armadas (ADFA), durante as quais se apercebeu, em contacto com os seus responsáveis, das dificuldades específicas decorrentes da situação insular.

Na ocasião, o Representante da República e a Secretária de Estado aproveitaram para trocar impressões sobre o actual ponto de situação da aplicação do Estatuto do Combatente, e da concretização dos diversos benefícios que o diploma prevê, os quais poderão abranger cerca de 6.000 cidadãos residentes na Região Autónoma da Madeira.