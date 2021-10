Pedro Calado começa mandato no quartel dos Bombeiros Sapadores do Funchal

O novo presidente da Câmara do Funchal , empossado ontem, começa o mandato autárquico com visita ao quartel dos Bombeiros Sapadores do Funchal.

Pedro Calado começou o primeiro dia de presidência antes do sol nascer. Antes das 8 horas já o recém empossado presidente marcava presença no quartel dos Bombeiros Sapadores do Funchal. Recebido pelo comandante, José Minas, o autarca funchalense dirigiu-se pouco depois aos bombeiros em formatura, para reafirmar que cumprirá os compromissos assumidos pelo novo executivo municipal, sublinhando que procurará dar mais meios à corporação e fazer deste mandato uma presidência aberta e honesta. Pedro Calado faz-se acompanhar do vereador Bruno Pereira.

Agora investido na condição de presidente da Câmara Municipal do Funchal, Pedro Calado mantém os hábitos madrugadores. Acorda normalmente por volta das 6 horas da manhã e meia hora depois está já no ginásio a tratar da (boa) condição física. Outra relevante particularidade é ter o hábito de tomar duche da água fria, diariamente e ao longo de todo o ano.