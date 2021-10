Grupo D'REPENTE celebra 5.º aniversário com concertos no Fórum Machico

No âmbito das comemorações do 5.º aniversário do grupo, os D'REPENTE irão realizar dois concertos, no Fórum Machico, nos próximos dias 5 e 6 Novembro.

Desde a sua criação o grupo tem realizado concertos um pouco por toda a região, sejam estes de carácter mais lúdico ou de cariz oficial.

Em Novembro de 2019 lançaram os dois primeiros singles originais em formato videoclip - Bailinho D`Repente e Amanhã é Natal -, trabalhos estes que mereceram a melhor aceitação por parte do público.

Com o objectivo claro de crescimento musical e enriquecimento de reportório, a fase de pandemia foi aproveitada pelo grupo para investimento em trabalho de criação e reformulação da formação sendo que, já este Verão 2021 os D'Repente voltaram a apresentar-se em público com uma nova formação com a entrada do Lino Gonçalves (substituindo a Tânia) e o Pedro Temtem na bateria.

Os próximos dois concertos nos dias 5 e 6 de Novembro estão a ser preparados de forma muito especial: Novos temas serão apresentados, alguns dos quais com convidados especiais (brevemente irão ser divulgados os nomes); uma nova imagem gráfica do grupo e, no início do ano 2022, está previsto o lançamento de um DVD com o registo ao vivo dos concertos.

Os D'Repente associam-se ainda ao Núcleo da Madeira da Liga Portuguesa contra o Cancro com doação de parte do lucro proveniente da venda de bilhetes dos concertos para a instituição, no mês de Novembro que é conhecido como o mês azul associado à prevenção do cancro da Próstata.

Os concertos têm início pelas 21 horas sendo que o valor dos bilhetes é de 10 euros. Os ingressos podem ser adquiridos a partir, da próxima semana, nas delegações da Liga Portuguesa contra o Cancro (Funchal e Machico) das 09 às 13 horas e das 14 às 17 horas. Nos dias 05 e 06 o público poderá adquirir os bilhetes no local do concerto, no Fórum Machico a partir das 19 horas. Em alternativa podem ser efectuadas reservas de bilhetes através do 963484207 ou pelo [email protected]

É obrigatório a apresentação de teste covid-19 com resultado negativo.