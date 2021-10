Jardins da Quinta Magnólia recebem concerto gratuito da OCM

"É já neste sábado. Concerto a não perder! Ao ar livre, com entrada gratuita, através de marcação". Assim anuncia a Orquestra Clássica da Madeira (OCM) um concerto sobretudo para instrumentos de sopro que irá realizar-se pelas 18 horas do dia 23 de Outubro nos jardins da Quinta Magnólia.

"Septeto de metais com percussão. Obras maiores da composição para instrumentos de sopro e percussão, no ambiente acolhedor e inspirador dos jardins da Quinta Magnólia. O brilho e o timbre dos instrumentos de metal pelos dedicados profissionais da Orquestra Clássica da Madeira", inspira a nota.

Acrescenta que "com a certeza de ser mais um concerto marcante na programação da nossa instituição, convidamos o nosso estimado público a juntar-se a nós para ouvir o melhor do MadBrass7 com Percussão", diz a OCM. "Trompas, trompetes, trombones e tuba, com a precisão dos nossos instrumentistas da percussão, interpretando Astor Piazzolla, Anthony Holborne, Christopher Warren e Vítor de Faria".

É com estes profissionais que a OCM pretende "proporcionar espaço destacado a extraordinárias obras de criadores do nosso tempo e do nosso meio, promover a sua interpretação e fruição pelo nosso público é uma das nossas responsabilidades e vaidades". E relembra que "nas últimas temporadas esse tem sido um eixo essencial na nossa programação, não só interpretando composições dos nossos compositores regionais, como nacionais, dando também particular atenção à recuperação de outras obras entretanto esquecidas pelos intérpretes e programadores, dando-lhes uma nova vida. Destacamos neste este concerto a coesão do programa, a sua escolha para o local, fundamentando a nossa visão e estratégia de programação integrante".

"Contamos com a sua presença”, incentiva o director artístico da OCM, Norberto Gomes.