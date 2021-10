Em mês de aniversário o KeBeleza tem 3 ofertas para si!

O KeBeleza festeja neste mês de Outubro o seu 6º aniversário e por isso reservou, especialmente para si, três prendas fantásticas: Temos para oferecer um alisamento orgânico capilar, uma reconstrução capilar com placa infravermelho e um fantástico Kit Home Care Let Me Be. Para poder ganhar só tem que participar no nosso sorteio e é muito simples:

1- Siga a nossa página do Facebook ou Instagram;

2- Comente “eu quero” na publicação das páginas;

3- Partilhe e identifique 3 amigas.

E pronto… já está a concorrer! Informamos que o sorteio será realizado no dia 30/10/2021. Às 18 horas desse dia, iremos revelar nas nossas páginas do Facebook e Instagram quem venceu o passatempo alusivo ao sexto aniversário do KeBeleza!

Boa sorte.

KeBeleza

Contacto: 291 645 326

Morada: Centro Comercial da Cancela, Loja 9, Estrada do Aeroporto 140 9060-382 Funchal

Facebook: https://pt-pt.facebook.com/Kebelezalisos/

Instagram: https://www.instagram.com/keebeleza/