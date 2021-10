'Artistas Funchalenses' com dois concertos agendados para Novembro

A Banda Municipal do Funchal - Artistas Funchalenses irá realizar, nos dias 13 e 14 de Novembro, dois concertos no âmbito do protocolo celebrado com a Secretaria Regional de Turismo e Cultura, através da Direcção Regional de Cultura.

O concerto do dia 13 de Novembro, conta com a parceria do Forum Madeira, e realizar-se-á na Placa Central daquele centro comercial, pelas 20 horas. A entrada é livre, no entanto, limitada aos lugares sentados.

Já o concerto de 14 de Novembro, será no no Centro Cultural John Dos Passos, na Ponta do Sol, pelas 17 horas. A entrada será livre mas sujeita a reserva (através de [email protected]).

Sob a direcção artística do maestro Aquilino Silva, os concertos contarão co Cristina Barbosa, na voz, e o guitarrista Rodolfo Cró, como convidados. O reportório diversificado, apresentará temas dos Scorpions, dos Queen, entre outros.

Em ambos os concertos é dispensada a apresentação de testes negativos, mas é obrigatório o cumprimento das regras de segurança em vigor.