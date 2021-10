Porta 33 inicia projecto 'Da linha nasce o espaço, no espaço habita o corpo' na antiga Escola da Vila

A Porta 33 iniciou esta terça-feira, 26 de Outubro, o projecto sobre inclusão intitulado 'Da linha nasce o espaço, no espaço habita o corpo', na antiga Escola da Vila, no Porto Santo.

Maurício Reis falou sobre os objectivos desta acção: “É uma acção aberta a toda população, especialmente destinada aqueles que lidam com pessoas com algumas dificuldades, sejam elas motoras ou intelectuais”.

Esta iniciativa assegurou o envolvimento e a contribuição do conjunto de pessoas e de instituições que na ilha do Porto Santo vêm desenvolvendo e promovendo um trabalho na área das acessibilidades e da inclusão, entre as quais a comunidade escolar (ensino pré-escolar, básico e secundário) o CACI — Centro de Actividade e Capacitação para a Inclusão, o Centro de Dia da Fundação Nossa Senhora da Piedade e a Universidade Sénior.

Maurício Reis da Porta 33 vai propor “um conjunto de exercícios que possam aliviar a determinados tipos de problemas que as pessoas enfrentam no dia-a-dia”, a inclusão “é um problema social importante e um pouco grave”.

Perante estes problemas quotidianos, o responsável pela Porta 33 diz que a população não está preparada "para lidar com invisuais, as nossas rotinas urbanas criam muitas dificuldades as pessoas com esse tipo de problemas”.