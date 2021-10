Exposição 'Espaços em Volta' inaugurada hoje nos jardins do Parque de Santa Catarina

Tal como o DIÁRIO já havia noticiado, inaugura-se hoje, pelas 18 horas, a exposição de escultura 'Espaços em Volta', de Jacinto Rodrigues, nos jardins do Parque de Santa Catarina.

Nesta exposição, o artista relaciona a sua obra com os jardins, devolvendo ao seu habitat natural a sua poesia escultórica. A ideia consiste em complementar alguns jardins e recantos do parque o que, por um lado, enriquece a sua arquitectura paisagística e, por outro, encerra as obras escultóricas, visto que também elas necessitam de encontrar o seu espaço.