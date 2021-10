Autarca reclama espaços para as Assembleias

O presidente da Assembleia Municipal de São Vicente aproveitou a tomada de posse dos órgãos eleitos para apontar as lacunas que as Assembleias têm nomeadamente na falta de espaços, o que na sua opinião reflecte-se num menor desempenho no exercício de fiscalização aos executivos.

“Queria dizer que uma Assembleia Municipal para cumprir a sua função precisa de meios e condições. Para isso, os presidentes de Assembleias Municipais precisam do seu espaço para poder desempenhar a sua função com dignidade, é que de outra forma torna-se desmotivante e acabamos por desempenhar menos bem um cargo para o qual fomos eleitos”, disse Aires Santos, dando o seu exemplo como flagrante e extensivo a outras latitudes em que muitas vezes é obrigado a utilizar os gabinetes do presidente ou do vice-presidente para poder trabalhar mas, garante, “não é a mesma coisa”.

“Desta forma nunca poderei desempenhar as minhas funções como desejaria, por exemplo, receber um munícipe é impossível”, daí que puxasse do baú o projecto que está por concretizar: “Há a ideia de tornar as Casas dos Magistrados já adquiridas pela Câmara, e que fica exatamente à frente dos Paços do Concelho, na casa da Assembleia Municipal”, fazendo votos que o edil inaugure esse espaço.