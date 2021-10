Madeirense Américo Caldeira vence Taça de Portugal de Skyrunning

As serras da Lousã, em Coimbra, receberam este fim-de-semana duas provas da Taça de Portugal de Skyrunning, nas disciplinas Vertical e Skyrace.

No sábado, 23 de Outubro, disputou-se a prova Louzan 1000, na disciplina Vertical da modalidade Skyrunning, com 1000m de desnível positivo e 7000 metros de extensão. Esta prova encerrou o ranking da Taça de Portugal Vertical, onde o madeirense Américo Caldeira (Clube Aventura da Madeira) conquistou o título nacional, após terminar a prova na Lousã em terceiro lugar. Vitor Jesus (CMoFunchal) foi 5.º classificado na prova e garantiu o segundo lugar final na Taça de Portugal. Ricardo Gouveia (CAMadeira) também participou, tendo terminado a Louzan 1000 na 4.ª posição da competição masculina.

Na competição feminina, Joana Costa (ADRAP) foi terceira classificada, obtendo o segundo lugar no Ranking, e Cátia Fiqueli foi 4.ª, o que permitiu alcançar a terceira posição final no ranking.

De destacar ainda, que após esta última prova, o Clube Aventura da Madeira garantiu a vitória no Troféu Nacional de Clubes na disciplina Vertical, onde participaram três dezenas de clubes.

No domingo, disputou-se a prova Louzan SkyRace 25km, com destaque para Cátia Fiqueli (Clube Aventura da Madeira) que terminou a competição feminina na terceira posição, Américo Caldeira (CAMadeira) terminou na 8.ª posição, Ricardo Gouveia (CAMadeira) foi 11.º e Francisco Freitas (ACD Jardim da Serra) concluiu a prova na 22.ª posição. A Taça de Portugal na disciplina Sky conta ainda com mais três provas por disputar até final do ano, estando Cátia Fiqueli e Américo Caldeira na disputa dos primeiros lugares.

Destaque ainda para Eduardo Pestana (ACD Jardim da Serra) que participou na final da Taça de Portugal da Juventude Júnior, alcançando a segunda posição na prova Louzan Skyrace Mini 16km, que lhe valeu o segundo lugar final na Taça de Portugal. Nesta competição, o vencedor da fase Madeira, Luís Gomes (CS Marítimo) terminou na 4.º posição na prova da Lousã e igual lugar no ranking final da Taça de Portugal.