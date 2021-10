A TaxisRAM reuniu hoje com a direcção na Madeira da ANA - Aeroportos de Portugal para apresentar um conjunto de ideias por forma a melhorar o serviço prestado aos clientes no Aeroporto Cristiano Ronaldo e da ilha dourada, bem como algumas reivindicações.

Entre as propostas apresentadas a Roberto Santa Clara, a representação da TaxisRAM liderada por Paulo Pereira pediu a instalação de placards informativos relativos aos preços do serviço de táxi no Aeroporto da Madeira e também do Porto Santo. Contudo, souberam que têm a oposição de duas associações.

Quanto aos placards informativos com preços estimativos para os clientes, a associação liderada por Paulo Pereira frisou ao DIÁRIO que esta não é do agrado de todas as associações, embora entendam que é uma medida importante para melhorar a competitividade do sector e transmitir maior transparência aos clientes.

Das outras propostas da ordem de trabalhos, "pedimos um ponto para carregamento eléctrico", bem como "um desconto para os parques de estacionamento para os táxis que vão ao aeroporto buscar clientes".

Também reivindicaram "mais fiscalização para as viaturas ilegais que vão ao aeroporto fazer transportes", mas tambem "fiscalização para os TVDE que passam o dia lá no aeroporto a transgredir", resumiu.

Além de agradecer a boa recepção das ideias por parte de Roberto Santa Clara, a TaxisRAM disponibilizou toda a cooperação entre a associação e a ANA.