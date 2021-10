Camacha eliminada da Taça de Portugal pelo Tondela por 1-2

A Associação Desportiva da Camacha perdeu, esta tarde, frente ao Tondela, por 1-2, com um golo no último minuto dos 'descontos', que coloca assim a equipa madeirense fora da Taça de Portugal, na terceira eliminatória.

Após duas semanas de paragem na I Liga, o Tondela não teve a vida facilitada diante do quinto classificado da Série A do Campeonato de Portugal, que eliminou o FC Santa Marta (0-3) e o Ribeirão 1968 FC (6-1) nas eliminatórias anteriores.

Os tondelenses abriram o marcador logo aos quatro minutos, num lance que deixou o guarda-redes insular mal na fotografia. Na sequência de um canto, Framelin segurou o esférico num primeiro momento, mas deixou-o escapar, ficando à mercê de Manu que atirou a contar.

A resposta da formação madeirense, que recebeu pela última vez um primodivisionário em 2007 para a Taça de Portugal (Sporting de Braga 2-3), foi imediata, com Kenny a servir Gabriel Fraga, que resgatou o empate dois minutos depois, resultado com que as formações recolheram para intervalo.

O jogo seguiu a mesma toada na segunda parte, mas apesar das inúmeras oportunidades criadas pelas duas formações, faltou eficácia no último terço, com nota para a Camacha, que se bateu de igual para igual até ao último minuto da partida.

Já nos descontos, o árbitro assinalou livre indireto à entrada da pequena área a favor dos visitantes, após o guarda-redes da Camacha, na sequência de uma defesa ter colocado a bola no chão e voltar a segurar.

Salvador Agra assumiu a responsabilidade de encarar, a tão curta distância, praticamente toda a equipa oponente em cima da linha de golo, encontrando um dos poucos espaços, carimbando a passagem para a quarta eliminatória na Taça de Portugal.

Resultados da terceira eliminatória da Taça de Portugal de futebol:

- Sexta-feira, 15 out: Académica (II) -- (+) Famalicão (I), 0-4Sintrense (CP) -- (+) FC Porto (I), 0-5Belenenses (CP) -- (+) Sporting (I), 0-4- Sábado, 16 out: Oliveira do Hospital (L3) -- (+) Vitória de Guimarães (I), 0-1(+) Paredes (CP) - Académico de Viseu (II), 3-1Valadares Gaia (CP) - (+) Casa Pia (II), 1-3(+) Leixões (II) - Vilaverdense (CP), 5-1Camacha (CP) -- (+) Tondela (I), 1-2Sporting de Espinho (CP) - Caldas (L3), 0-0 (em prolongamento)Berço (CP) -- Belenenses SAD (I), 1-1 (em prolongamento)Oriental Dragon (L3) -- Moreirense (I), 2-2 (em prolongamento)Vilafranquense (II) - Real Massamá (L3), 1-1 (em prolongamento)União de Leiria (L3) -- Santa Clara (I), 16:00Louletano (CP) - Estrela da Amadora (II), 18:00Trofense (II) -- Benfica (I), 20:15- Domingo, 17 out:Varzim (II) -- Marítimo (I), 11:00Vitória de Setúbal (L3) -- Vizela (I), 14:00Mafra (II) - União 1919 (CP), 15:00Torreense (L3) - Fafe (L3), 15:00Águias do Moradal (D) -- Paços de Ferreira (I), 15:00Cinfães (D) - Farense (II), 15:00Benfica Castelo Branco (CP) - Penafiel (II), 15:00Alverca (L3) - Anadia (L3), 15:00Castro Daire (CP) - Olhanense (CP), 15:00Serpa (CP) - Sporting da Covilhã (II), 15:00Moitense (D) -- Sporting de Braga (I), 15:00Felgueiras (L3) -- Estoril Praia (I), 15:00Leça (CP) - Arouca (I), 15:00Feirense (II) - Nacional (II), 15:00Condeixa (CP) -- Gil Vicente (I), 15:00UD Oliveirense (L3) -- Portimonense (I), 17:00Rio Ave (II) -- Boavista (I), 20:00(+) -- Apurado para a quarta eliminatória, que se disputa em 24 de novembro.

Nota: I Liga (I), II Liga (II), Liga 3 (L3), Campeonato de Portugal (CP), Distritais (D).