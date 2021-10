Sorteio define embates dos 16.avos de final da Taça de Portugal

Os 32 apurados para a quarta eliminatória da 82.ª edição da Taça de Portugal de futebol vão hoje conhecer os adversários nos 16 avos de final, no sorteio marcado para as 17h00, na Cidade do Futebol, em Oeiras.

Já sem condicionantes, os 15 emblemas da I Liga, entre os quais o detentor do troféu Sporting de Braga e os 'grandes' Benfica, FC Porto e Sporting, entram no sorteio para a próxima ronda da prova. Boavista, Marítimo e Arouca foram os primodivisionários eliminados na estreia na competição.

Rio Ave e Varzim, que eliminaram Boavista e Marítimo, respetivamente, integram o contingente de 10 emblemas da II Liga, num sorteio que conta ainda com três representantes da Liga 3 (Alverca, Torreense e Caldas) e quatro do Campeonato de Portugal, casos de Paredes, Serpa, Olhanense e Leça, que 'derrubou' o Arouca.

A quarta eliminatória da Taça de Portugal está prevista para o fim de semana de 20 e 21 de novembro, após a pausa das competições nacionais para os jogos de seleções e o encerramento da fase de qualificação europeia para o Mundial2022.

Equipas:

- I Liga (15): Belenenses SAD, Benfica, Estoril Praia, Famalicão, FC Porto, Gil Vicente, Moreirense, Paços de Ferreira, Portimonense, Santa Clara, Sporting, Sporting de Braga, Tondela, Vitória de Guimarães e Vizela.

- II Liga (10): Casa Pia, Estrela da Amadora, Farense, Feirense, Leixões, Mafra, Penafiel, Rio Ave, Varzim e Vilafranquense.

- Liga 3 (3): Alverca, Caldas e Torreense.

- Campeonato de Portugal (4): Leça, Olhanense, Paredes e Serpa.