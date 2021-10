Famalicão afasta Académica da Taça de Portugal com goleada em Coimbra

O Famalicão apurou-se hoje para a quarta eliminatória da Taça de Portugal ao golear a Académica (II Liga) por 4-0, em Coimbra, num jogo em que os 'estudantes' sofreram três golos no espaço de 10 minutos.

A equipa minhota da I Liga foi para intervalo a vencer por 3-0, com golos de Penetra (16), Ivan Jaime (19) e Heri (25), e na segunda parte selou o resultado final por Banza (62).

Mais pressionante e com a iniciativa do jogo, a equipa minhota obrigou o guarda-redes da Académica a aplicar-se logo aos três minutos, com a Mika a corresponder com uma boa defesa ao remate de Marin.

O Famalicão inaugurou o marcador aos 16 minutos, num cabeceamento de Penetra ao segundo poste, na sequência de um pontapé de canto batido na direita do seu ataque.

Três minutos depois, Ivan Jaime aumentou para 2-0, num remate rasteiro cruzado, num lance em que a bola chegou à frente do ataque em três toques.

O conjunto da I Liga chegou ao 3-0 aos 25 minutos, num remate de Heri, que descaído para a direita infletiu para o centro e desferiu um remate em que a bola ainda bate na trave antes de entrar.

Sem conseguir grandes lances de perigo, a 'briosa' ainda assustou aos 29 minutos, num cabeceamento de Toro que levou a bola a rasar o travessão da baliza defendida por Luiz Júnior.

Os famalicenses estiveram perto do quarto golo, aos 43 minutos, numa jogada em que Banza dentro da área remata para defesa de Mica, que desviou a bola contra o poste da sua baliza.

No segundo tempo, a Académica procurou reduzir a desvantagem e aos 57 e 59 minutos poderia ter chegado ao golo.

A formação minhota chegou aos 4-0 aos 62 minutos, numa grande jogada de Marcos Paulo na área, que driblou vários jogadores, mas o remate travado por um defesa academista levou a bola até Banza, que só teve de empurrar para o fundo da baliza.

Aos 78 minutos, Ofori esteve perto do quinto golo, mas o cabeceamento defeituoso saiu a rasar o poste de Mica.

Já em cima do minuto 90, os 'estudantes' quase faziam o golo de honra, mas a bola foi travada em cima da linha de golo por De La Fuente.