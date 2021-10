ISAL organiza 2.ª edição da conferência internacional 'Think+'

O Instituto Superior de Administração e Línguas (ISAL) organiza, nos dias 3 e 4 de Fevereiro de 2022, a 2.ª edição da conferência internacional 'Think+ 2022 International Conference on Tourism, Teaching and Technology: a Comprehensive Approach'.

O evento terá transmissão digital a partir da plataforma Zoom, à semelhança da edição transacta.

Este é um evento de investigação científica, de cariz internacional, realizado com múltiplas parcerias, nomeadamente com o Instituto Ibero-Americano de Compliance (IIAC), o Centro de Estudos de Bioética – Pólo Madeira e a Ponte Editora, entidades com as quais o ISAL veio a celebrar protocolos de cooperação.

A iniciativa tem por objectivo contribuir para o diálogo e partilha de conhecimento, nomeadamente, as boas práticas nas áreas do turismo, educação e tecnologia. "Pilares que estruturam a actividade do ISAL”, refere a vice-diretora do ISAL, Sancha de Campanella.

A conferência reunirá prestigiados investigadores, professores universitários e profissionais, especialistas nas áreas sobre as quais a conferência se debruça. O programa da conferência contemplará sessões plenárias, paralelas e a apresentação de 'posters'.

Esta 2ª edição terá como 'Chairs' da conferência, Andreia Carvalho, Élvio Camacho e Leonilde Olim, docentes no ISAL e como 'Co-Chais', Diogo Goes (docente no ISAL), Fabrizio Bon Vecchio (Presidente do IIAC) e Luís Sardinha (investigador). A direcção está a cargo de Sancha de Campanella.

Para os interessados em participar na conferência, a organização revela que já é possível submeter os artigos científicos, resumos alargados ou 'posters', de acordo com as normas disponíveis na página do evento: https://isalthink.wordpress.com/.

“Esta iniciativa insere-se no plano estratégico para o quadriénio 2019/2023 do Centro de Investigação do ISAL (CIISAL), que tem procurado despoletar cada vez mais iniciativas tendentes a estimular e aumentar o conhecimento científico”, destaca Sancha de Campanella.